LANCE LIVRE 30-07-2024

Ajuda às candidaturas do PL

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, segue como um importante apoiador das campanhas a prefeito do PL no Alto Tietê e fora dele.



Ribeirão Pires

No final de semana, ele esteve em Ribeirão Pires, no lançamento da pré-campanha do prefeito Guto Volpi, que busca a reeleição. O pré-candidato a prefeito de Suzano Pedro Ishi também participou do evento.



Mensagem

“Guto é um grande prefeito, que está fazendo a diferença em Ribeirão Pires, com constantes avanços e melhorias”, disse Ashiuchi.





Flávia Verdugo

O prefeito Ashiuchi também esteve, em Poá, em evento de apoio à candidatura de Flávia Verdugo.

Polícia Rodoviária

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu, em seu gabiente, o tenente André Belarmino, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária do Alto Tietê.



Avanços

Durante o encontro, a conversa foi sobre os avanços na área de segurança/trânsito nas cidades da região. “A Polícia Rodoviária também é uma grande parceira das nossas forças de segurança e este trabalho não vai parar, seguimos zelando por todas as famílias”, disse o prefeito.



Mesários

A Justiça Eleitoral paulista continua convocando mesários que vão atuar nas Eleições Municipais 2024. Quem acessar a área do mesário no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) pode consultar se está na lista das pessoas que serão convocadas. A expectativa do TRE-SP é chamar até 7 de agosto mais de 420 mil pessoas.