LANCE LIVRE 30-08-2024

Marcos Pontes nas campanhas de Boigues e Flávia

O senador Astronauta Marcos Pontes estará nesta sexta-feira (30 de agosto) na região. Às 12 horas, em Poá, para apoiar a campanha da candidata Flávia Verdugo (PL). A agenda incluirá atividades no Centro e em Calmon Viana. O ponto de encontro será a Rua 26 de Março, Centro. próximo ao edifício Bonini.



Em Itaquá

Às 15 horas, ele vista o Comitê de Campanha do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL) na Estrada de Santa Isabel, 3.055, Jardim Itaquá (antigo restaurante Habib’s).



Horário eleitoral gratuito

O horário eleitoral gratuito relativo ao 1º turno das eleições começa nesta sexta-feira (30) e segue até o dia 3 de outubro. Será transmitido pelas emissoras de rádio e de televisão.



Ideias e propostas

Candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador devem utilizar esse espaço de propaganda para informar à eleitora e ao eleitor as ideias e propostas para as suas cidades.



Resolução

A Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata da propaganda eleitoral, define as regras de veiculação nas emissoras de rádio, inclusive nas comunitárias, e de televisão que operam em VHF e UHF, bem como nos canais de TV por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das assembleias legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais.





Diploma de Atirador de Destaque

A Câmara de Suzano entregará nesta sexta-feira (30), a partir das 18h30, o Diploma de Atirador Destaque do Ano do Tiro de Guerra de Suzano. O homenageado será Kevin Ryuji Kawai Otubo.



O que é?

O Diploma de Atirador Destaque do Ano é entregue pelo Legislativo suzanense desde 2010, com o objetivo de parabenizar e reconhecer os atiradores do Tiro de Guerra de Suzano.