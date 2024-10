LANCE LIVRE 30-10-2024

PT e PC do B

A Federação “Suzano Pode Mais e Melhor”, que inclui o PT, PC do B, PV e Solidariedade, terá dois vereadores na Câmara de Suzano em 2025. Conduzida pelo atual vice-prefeito Walmir Pinto (PV), candidato a prefeito neste ano, a federação será representada pelos vereadores eleitos André Dourado (PT) e Josias Mineiro (PCdoB).



Vídeo de agradecimento

Walmir, recentemente, fez um vídeo nas suas redes sociais agradecendo os eleitores por votar nos dois candidatos.



CNM

Levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta oito em cada dez candidatos à reeleição obtiveram sucesso, além da ocorrência do maior quantitativo de prefeitas (730), e a quantidade enxuta de candidaturas, destacando-se a ocorrência de candidatos únicos em 223 municípios.

Disputas

Finalizadas as disputas em segundo turno - ocorridas em 51 cidades, é possível avaliar os resultados finais das eleições municipais por todo o País.



5.569

Dos 5.569 municípios que contaram com os pleitos realizados no dia 6 e 27 de outubro, em 5.528 é possível atestar um vencedor, enquanto em 41 cidades do País o candidato mais votado encontra-se sub judice.



3.006

Dos 3.006 candidatos à reeleição declarados (com candidatura deferida ou aguardando recurso), 2.461 saíram vencedores, 14 foram os mais votados e encontram-se sub judice e 531 foram efetivamente derrotados (sendo 528 no primeiro turno e 3 no segundo turno). Com isso, a taxa de sucesso dos candidatos à reeleição foi de 82%, a mais alta registrada desde o início das reeleições.