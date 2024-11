LANCE LIVRE 30-11-2024

Ciesp Alto Tietê

recebe Medalha Challenge Coin

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê recebeu a Challenge Coin, honraria concedida pelo 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros a instituições e pessoas que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da corporação.



Mais de 30 anos

Ao longo de mais de 30 anos, o Ciesp Alto Tietê tem sido parceiro dos Bombeiros no Plano de Auxílio Mútuo (PAM), que atua na prevenção e no combate a emergências na região.



Entrega

A Challenge Coin foi entregue ao diretor regional do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro, que enfatizou a importância dessa colaboração.



Cerimônia

A cerimônia de entrega ocorreu na sede do 17° Grupamento do Corpo de Bombeiros, em Mogi das Cruzes, e contou com a presença de autoridades da região, como o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o prefeito eleito do município, Pedro Ishi, além de outros líderes do Alto Tietê. O comandante do 17º Grupamento, tenente-coronel Márcio César Carnevale, foi o responsável pela entrega da honraria.



Tradição

A Challenge Coin é uma tradição militar que reconhece a contribuição das entidades e pessoas que auxiliam de forma significativa no trabalho do Corpo de Bombeiros. A moeda, cunhada com elementos representativos do Alto Tietê, como a imagem do rio Tietê e o torii — símbolo das fortes ligações da região com os imigrantes japoneses —, além das insígnias da corporação e o escudo do Estado de São Paulo, simboliza a importância da união para a construção de uma região mais desenvolvida e segura.