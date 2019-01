Lance Livre 31-01-2019

Revitalização

O processo de revitalização da área central, em Suzano, gera grande expectativa entre comerciantes e moradores.

Levantamento

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana concluiu a etapa de levantamento e análise de dados para o plano de requalificação do quadrilátero central de Suzano, conforme já mostrou o DS.

Seis meses

A fase, que teve duração aproximada de seis meses, avaliou a área compreendida entre as ruas General Francisco Glicério e Dr. Prudente de Moraes e as avenidas Regina Cabalau Mendonça e Armando de Salles Oliveira e agora contará com a participação da sociedade civil.

Delegacia da

Mulher 24h

O governador João Doria (PSDB) inaugurou ontem o atendimento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba. A unidade especializada existe na cidade desde 23 de setembro de 1992 e, a partir da data desta inauguração, passa a ter o atendimento ininterrupto de 24 horas ao dia.

Delegacia da

Mulher no Boa

Vista

Por aqui em Suzano, o Conselho de Segurança Comunitária (Conseg) prossegue na reivindicação de uma unidade no bairro do Boa Vista.

Recursos do FPM

Os cofres municipais recebem o último Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês, que segundo análise da Confederação Nacional de Municípios (CNM) será 29,54% maior que o montante repassado no mesmo decêndio do ano passado, sem considerar os efeitos da inflação. As informações são do site da CNM e referem-se ao balanço de todo o País.

Partilha

O valor será partilhado entre todos os municípios e o Distrito Federal R$ 3,4 bilhões, considerando a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).