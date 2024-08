LANCE LIVRE 31-08-2024

Ciesp Alto Tietê busca atrair novos mercados

As oportunidades de negócios gerados pelo Paraguai foram tema do encontro promovido pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê nesta quinta-feira (29), no Senai Mogi das Cruzes. As informações são da assessoria de imprensa.



Parceiro

O país é um importante parceiro comercial da região e responde por cerca de 6% das exportações das indústrias locais.



Perfil

O perfil do país, as principais atividades econômicas e o sistema tributário paraguaio foram detalhados ao longo da apresentação feita para empresários, representantes de entidades e convidados. Para o diretor do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro, o evento foi uma oportunidade para mostrar um mercado com inúmeras possibilidades para a região.



Exportadores

Como um dos principais exportadores mundiais de carne, soja, arroz integral e energia limpa, o Paraguai busca atrair mais investimentos e fortalecer a industrialização.



