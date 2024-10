LANCE LIVRE 31-10-2024

PL em Itaquá

O DS trouxe, na edição desta quarta-feira (30), informação dando conta de que a Câmara de Itaquá terá nove cadeiras, de um total de 19, ocupadas, a partir do próximo ano, por vereadores do Partido Liberal (PL), mesma legenda do prefeito Delegado Eduardo Boigues.





91,70%

O prefeito foi reeleito, em primeiro turno, com 91,70% dos votos válidos. Com isso, a cidade do Alto Tietê se torna a número um do Estado de São Paulo com o maior número de parlamentares liberais.





Segunda colocação

Formada nas eleições municipais de 6/10, a bancada do PL em Itaquá também levou o município à segunda colocação no ranking brasileiro, ficando atrás, tão somente, de Maceió-AL, em números totais. A capital alagoana, que tem 27 cadeiras, elegeu 11 vereadores liberais.

Secretário de Finanças

Durante audiência pública realizada, na Câmara de Suzano, o secretário de Finanças e Orçamento, Itamar Corrêa Viana, apresentou a previsão de orçamento para o ano que vem.





LOA

De acordo com o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) que estima a receita e fixa a despesa da cidade para 2025, o Executivo terá o orçamento de R$ 1.604.781.139,93.



Joaquim Rosa

A audiência foi comandada pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL), e contou com a presença dos vereadores Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei; Artur Takayama (PL); Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt (PL); Lazario Nazare Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus; Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; e Antonio Rafael Morgado (PSD), o professor Toninho Morgado.