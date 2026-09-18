LANCE LIVRE 18-09-2026

Larissa Ashiuchi

A ex-primeira-dama e presidente do PL em Suzano, Larissa Ashiuchi, coordena a campanha a deputado estadual do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).



Articulação política

Um trabalho político importante que mostra a competência de Larissa à frente da articulação política do marido, segundo relatos ouvidos pela Coluna Lance-Livre.



Tevê e rádio

A propaganda eleitoral das Eleições 2026, no ar no rádio e na televisão, traz os candidatos do Alto Tietê.



Inserções

O candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi aparece nas inserções da campanha estadual.



Momento importante

Um momento importante para que os eleitores conheçam os candidatos, suas trajetórias e suas propostas antes da escolha nas urnas.



Aprovação recorde

O candidato Rodrigo Ashiuchi aparece falando de sua aprovação recorde como prefeito de Suzano, sua trajetória política e atuação na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente na Capital paulista. Deixa a frase de que foi testado e aprovado na política.



Dúvidas das eleições

Durante as eleições, é comum surgirem dúvidas sobre o que acontece quando a eleitora ou o eleitor vota em branco ou nulo. Essas opções não são contabilizadas como votos válidos e, portanto, não são consideradas na definição da candidatura eleita. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Voto branco

O voto em branco ocorre quando a pessoa seleciona a opção “branco” na urna eletrônica e confirma a escolha. Já o voto nulo é registrado quando é digitado um número que não corresponde a nenhuma candidatura válida e a opção é confirmada. Embora sejam registrados de formas diferentes, os dois tipos de voto têm o mesmo efeito na apuração. Eles não são contabilizados como votos válidos nem destinados ou transferidos a qualquer candidato ou partido.