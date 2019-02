Ação da PM termina com traficante preso em Ferraz

Policiais do Canil Setorial, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), prenderam nessa quarta-feira (20) um traficante em um terreno baldio, na Rua Professor Vicente Rao, no Conjunto Habitacional Bandeirantes, em Ferraz de Vasconcelos. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 96 pinos contendo cocaína, 22 pedras de crack, 21 porções de maconha, R$ 215 e um celular.

A PM prendeu o suspeito, depois de vê-lo em um local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Logo na abordagem, foram encontradas porções de drogas e R$ 215. O suspeito, que tem passagem na Justiça por tráfico de drogas, afirmou que agia com a venda ilega. Disse ainda que ganhava cerca de R$ 50 por dia, para trabalhar para o crime organizado.

O restante da droga foi encontrada pelo cão Judá. Os policiais desconfiaram de que pudesse haver mais entorpecentes escondidos pelo terreno, o que se confirmou. Além das drogas, os policiais também acharam um telefone celular.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ficou preso por tráfico de drogas.