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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Polícia

GCM apreende 6,52 quilos de drogas e prende cinco suspeitos em quatro ocorrências

Ações realizadas entre segunda e quarta-feira (24 e 26/08) resultaram na apreensão de maconha, cocaína, crack e lança-perfume

26 agosto 2026 - 17h59Por de Suzano
Ações realizadas entre segunda e quarta-feira (24 e 26/08) resultaram na apreensão de maconha, cocaína, crack e lança-perfumeAções realizadas entre segunda e quarta-feira (24 e 26/08) resultaram na apreensão de maconha, cocaína, crack e lança-perfume - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 6,52 quilos de entorpecentes em quatro ocorrências registradas em menos de 48 horas. As ações ocorreram entre segunda-feira e quarta-feira (24 a 26/08) e envolveram equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Força Patrulha e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). 

A maior apreensão ocorreu na tarde de terça-feira (25/08), durante patrulhamento da Romu pelo bairro Jardim Belém. A equipe atuava nas proximidades da rua Mussi Jorge Antônio, quando os agentes avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, teria gritado para alertar outros indivíduos.

Durante a abordagem, o homem teria informado aos agentes que atuava como “olheiro”, monitorando a movimentação nas proximidades e avisando os demais envolvidos sobre a chegada de viaturas. A equipe realizou uma incursão pela área de mata próxima à via e localizou cem porções de lança-perfume, com aproximadamente 1,55 quilo; 200 porções de cocaína, pesando cerca de 364 gramas; 200 porções de maconha, com aproximadamente 1 quilo; e 468 porções de crack, totalizando cerca de 481 gramas. A apreensão somou 3,47 quilos de entorpecentes, com prejuízo estimado em mais de R$ 15 mil ao tráfico.

No mesmo dia, desta vez no bairro Cidade Miguel Badra, a Força Patrulha foi acionada após receber uma denúncia sobre a prática de tráfico em uma viela na rua Daniel dos Santos. Três indivíduos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Próximo ao grupo, entretanto, os agentes localizaram uma bolsa contendo 218 unidades de crack, 44 de cocaína, 395 de maconha, nove frascos de lança-perfume, além de R$ 15. O material totalizou 1,34 quilo. Os três envolvidos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Já na noite de segunda-feira, uma equipe da Romu realizou outra apreensão, desta vez na rua do Diamante. Durante o patrulhamento, os agentes perceberam forte odor de entorpecentes e abordaram um homem que estava próximo a uma árvore e teria tentado se esconder ao notar a aproximação da viatura. Com ele foram encontradas 17 porções de maconha, 81 de cocaína e 38 de crack, além de R$ 108. Somadas, as drogas totalizaram 136 gramas. 

Segundo o registro da ocorrência, o abordado teria admitido que praticava o tráfico e afirmou que utilizava a atividade como forma de obter recursos para o consumo de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia Central.

Por fim, na manhã desta quarta-feira, o GPA localizou mais entorpecentes durante patrulhamento pela estrada do Areião, no Jardim Maitê. Os agentes visualizaram um grupo de pessoas que se dispersou ao perceber a presença da viatura. Durante as buscas pelo local, foi encontrada uma sacola preta contendo 109 porções de maconha, com peso de 575 gramas; 374 porções de cocaína, totalizando 554 gramas; 131 porções de crack, com 102 gramas; e sete porções de lança-perfume, pesando 329 gramas. A apreensão totalizou 1,56 quilo de entorpecentes, que foi encaminhado à DP Central.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o resultado reforça a importância do patrulhamento preventivo e da atuação integrada das equipes da GCM. “Essas quatro ocorrências demonstram a importância do trabalho permanente da Guarda Civil Municipal no combate ao tráfico de drogas. Em menos de 48 horas, nossas equipes retiraram das ruas 6,5 quilos. É um resultado expressivo, fruto do patrulhamento ostensivo, da atuação integrada dos grupamentos e também da colaboração da população por meio das denúncias. Vamos continuar intensificando as ações para garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores”, afirmou.

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