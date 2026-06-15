Acidente entre dois carros e uma moto deixa três feridos na Dutra em Arujá

Um acidente entre dois carros e uma moto deixou três feridos na manhã desta segunda-feira (15), no km 200 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá. Segundo a RioSP, concessionária responsável pela via, o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu o acionamento para atendimento da ocorrência às 6h41. As vítimas recusaram encaminhamento para o hospital.

Inicialmente, a faixa 2, da direita, foi interditada para a atuação das equipes operacionais, o que provocou um congestionamento de 3 quilômetros no trecho. Ainda segundo a concessionária, às 7h25 a faixa foi liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente.

A orientação aos motoristas que trafegam pela região é redobrarem a atenção ao avistar uma viatura em atendimento. Sempre que possível, deve-se realizar a mudança de faixa com segurança e afastar-se da ocorrência.