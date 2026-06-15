Carro capota e causa cerca de 2km de congestionamento na Mogi-Dutra

Um carro capotou, na manhã desta segunda-feira (15), no km 47,5 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, houve registro de aproximadamente 2 quilômetros de lentidão.

As equipes da concessionária atenderam a ocorrência por volta das 8h, no sentido norte da rodovia. Durante a atuação das equipes para remoção do veículo, a faixa 2 foi temporariamente interditada.

Ainda segundo a CNL, a ocorrência foi encerrada por volta das 9h10, com a normalização do tráfego. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também atuaram no atendimento.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também atuaram no atendimento.