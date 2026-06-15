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Jornal Diário de Suzano - 13/06/2026
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Polícia

Homem esfaqueia ex-companheira após bater o carro contra um poste em Arujá

Caso foi registrado como feminicídio na delegacia da cidade

15 junho 2026 - 09h12Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem esfaqueia ex-companheira após bater o carro contra um poste em ArujáHomem esfaqueia ex-companheira após bater o carro contra um poste em Arujá - (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Um homem anos foi preso, na tarde deste sábado (13), após bater seu veículo contra um poste e, em seguida, esfaquear sua ex-companheira, na Rodovia Alberto Hinoto, em Arujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito tem 46 anos e a vítima 42.

O caso foi registrado como feminicídio, localização/apreensão de objeto e comunicação de óbito na Delegacia de Arujá. A autoridade policial representou pela prisão preventiva.

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