Homem esfaqueia ex-companheira após bater o carro contra um poste em Arujá

Um homem anos foi preso, na tarde deste sábado (13), após bater seu veículo contra um poste e, em seguida, esfaquear sua ex-companheira, na Rodovia Alberto Hinoto, em Arujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito tem 46 anos e a vítima 42.

O caso foi registrado como feminicídio, localização/apreensão de objeto e comunicação de óbito na Delegacia de Arujá. A autoridade policial representou pela prisão preventiva.