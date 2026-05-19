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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Acidente

Acidente entre dois ônibus escolares deixa estudantes feridos em Biritiba

As vítimas foram levadas a hospitais de Mogi das Cruzes, mas o estado de saúde não foi informado

19 maio 2026 - 11h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente aconteceu na rua Heitor da Cunha Braga, no Jardim Takebe, em Biritiba-MirimAcidente aconteceu na rua Heitor da Cunha Braga, no Jardim Takebe, em Biritiba-Mirim - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um acidente envolvendo dois ônibus escolares deixou estudantes feridos na tarde desta segunda-feira (18), na rua Heitor da Cunha Braga, no Jardim Takebe, em Biritiba-Mirim. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento via COPOM.

De acordo com o boletim de ocorrência, os veículos transportavam alunos da Escola Estadual Professor Adhemar Bolina quando um dos ônibus precisou parar para a passagem de outro automóvel. O segundo ônibus, que vinha logo atrás, acabou colidindo na traseira do primeiro após o motorista se distrair.

Com o impacto, alguns estudantes foram feridos e socorridos para hospitais da cidade de Mogi das Cruzes. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Ainda segundo a polícia, os motoristas estavam devidamente habilitados para o transporte escolar e os documentos dos veículos estavam regularizados. A perícia foi requisitada para apurar as circunstâncias do acidente.

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