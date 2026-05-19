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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Polícia

GCM de Itaquá conclui curso de Polícia Comunitária Aplicada do programa Município Mais Seguro

Capacitação reuniu agentes para atuação integrada

19 maio 2026 - 10h30Por da Reportagem Local
Capacitação reuniu agentes para atuação integradaCapacitação reuniu agentes para atuação integrada - (Foto: Dayane Oliveira )

Itaquaquecetuba sediou, entre segunda-feira (11) e sexta-feira (15), o segundo módulo de cursos do programa Município Mais Seguro, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com foco na aproximação entre agentes de segurança e população, o curso de Polícia Comunitária Aplicada capacitou profissionais do Alto Tietê e Vale do Paraíba para uma atuação preventiva e humanizada.

A iniciativa abordou temas como mediação de conflitos, vulnerabilidade social, resolução pacífica de ocorrências, direitos humanos, prevenção à violência e fortalecimento dos vínculos entre sociedade e instituições de segurança. Além do conteúdo teórico, os participantes realizaram atividades práticas, estudos de caso e oficinas com simulações de ocorrências, aprimorando técnicas de atendimento ao público, mobilização social e estruturação de redes preventivas.

A cerimônia de encerramento ocorreu na sede da Secretaria de Segurança Pública de Itaquá. “O policiamento comunitário fortalece a confiança da população nas forças de segurança e prepara nossos agentes para uma atuação mais eficiente. Esse curso representa mais um avanço na integração entre as guardas municipais e no fortalecimento da segurança pública regional”, destacou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Na semana anterior, os agentes também receberam certificação no curso de Uso Diferenciado da Força, que capacitou 63 GCMs de sete municípios em padronização de procedimentos operacionais, aperfeiçoamento técnico e atuação segura, ética e legal, conforme diretrizes nacionais e internacionais de direitos humanos e uso progressivo da força. Como parte do programa, o Ministério da Justiça realizou a entrega simbólica de equipamentos de menor potencial ofensivo: 943 kits de armas de incapacitação neuromuscular (taser) e 1.950 espargidores.

Os benefícios do programa envolvem o fortalecimento da gestão da segurança pública municipal, apoio às ações de prevenção e combate à violência, qualificação do uso da força, valorização dos profissionais e maior integração entre instituições de segurança pública das esferas federal, estadual e municipal. "O Município Mais Seguro é um marco para Itaquá e região. Estamos investindo na qualificação dos agentes e na integração das forças de segurança com ações que aproximam o poder público da população. Segurança pública também se faz com diálogo e escuta direta das pessoas”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

Município Mais Seguro

Itaquá aderiu oficialmente ao programa nacional Município Mais Seguro na última semana, durante solenidade promovida pela prefeitura em parceria com a Senasp. A iniciativa busca fortalecer as políticas públicas de segurança nos municípios e valorizar os agentes como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

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