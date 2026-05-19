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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Polícia

Smart Mogi identifica veículo furtado da Prefeitura de Guarulhos e GCM prende suspeito

Equipamentos de leitura de placas e identificação de veículos flagraram o veículo trafegando no trecho urbano da rodovia Mogi-Dutra

19 maio 2026 - 15h51Por De Mogi
- (Foto: Reprodução/PMMC)

O programa Smart Mogi, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, identificou, no início da tarde desta terça-feira (19/05), um veículo de fiscalização de trânsito da Prefeitura de Guarulhos, que havia sido furtado. A Guarda Civil Municipal realizou o acompanhamento do veículo e prendeu o motorista na avenida Henrique Peres, no distrito de Braz Cubas.

Os equipamentos de leitura de placas e identificação de veículos flagraram o veículo trafegando no trecho urbano da rodovia Mogi-Dutra. O alerta foi acionado no Centro de Operações Integradas (COI), que alertou as viaturas da Guarda Civil Municipal que estavam mais próximas para iniciar o acompanhamento e perseguição do veículo, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual.

O veículo se dirigiu à avenida Henrique Peres e, ao chegar ao cruzamento com a avenida Japão, colidiu com outros dois veículos. Os guardas civis municipais e policiais rodoviários realizaram então a abordagem e prenderam o motorista.

Ele foi encaminhado para a UPA do Rodeio para receber atendimento médico e, posteriormente, para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde será feita o registro da ocorrência e adotadas as providências legais para o caso.

O Smart Mogi faz parte dos investimentos da Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria do sistema de segurança na cidade. O programa conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento. 

Lançada em setembro do ano passado, a iniciativa já permitiu a captura de mais de 130 procurados por crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, estelionato e sequestro, além de participar de ações para a prisão de suspeitos, como no caso desta terça-feira.

A população pode auxiliar no trabalho de segurança pública da cidade. Em casos de urgência ou emergência, o telefone da Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes é o 153, que atende 24 horas por dia.

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