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Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
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Polícia

Carga de celulares e tablets avaliada em R$ 520 mil é apreendida em Itaquá

Ação foi realizada durante patrulhamento e o motorista do veículo que levava a carga foi preso

19 maio 2026 - 11h53Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Carga de celulares e tablets avaliada em R$ 520 mil é apreendida em ItaquáCarga de celulares e tablets avaliada em R$ 520 mil é apreendida em Itaquá - (Foto: Divulgação)

Uma carga de celulares e tablets avaliada em R$ 520 mil foi apreendida, nesta segunda-feira (18), em Itaquaquecetuba. A ação foi realizada por policiais do 35º Batalhão da Polícia Militar durante um patrulhamento no cruzamento da Estrada do Bom Sucesso com a Estrada do Rio Abaixo. O motorista do carro que levava a carga foi preso.

Ao realizarem abordagem no veículo, os agentes encontraram cinco grandes caixas lacradas. Segundo a Polícia, o motorista apresentou uma nota fiscal de telas touch para celulares, mas a equipe decidiu abrir as caixas.

Nelas, foram localizados 374 celulares e 15 tablets, todos da mesma fabricante e sem procedência. A PM informou que o motorista não deu detalhes sobre o material nem sobre a logística da carga. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça.

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