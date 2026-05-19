Carga de celulares e tablets avaliada em R$ 520 mil é apreendida em Itaquá

Uma carga de celulares e tablets avaliada em R$ 520 mil foi apreendida, nesta segunda-feira (18), em Itaquaquecetuba. A ação foi realizada por policiais do 35º Batalhão da Polícia Militar durante um patrulhamento no cruzamento da Estrada do Bom Sucesso com a Estrada do Rio Abaixo. O motorista do carro que levava a carga foi preso.

Ao realizarem abordagem no veículo, os agentes encontraram cinco grandes caixas lacradas. Segundo a Polícia, o motorista apresentou uma nota fiscal de telas touch para celulares, mas a equipe decidiu abrir as caixas.

Nelas, foram localizados 374 celulares e 15 tablets, todos da mesma fabricante e sem procedência. A PM informou que o motorista não deu detalhes sobre o material nem sobre a logística da carga. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça.