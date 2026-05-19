Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 19 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Assistência Social amplia acolhimento à população em situação de rua durante frio em Ferraz

Município conta com serviço permanente de acolhimento institucional e reforça atendimento com vagas extras para pernoite em dias de baixa temperatura

19 maio 2026 - 09h30Por da Reportagem Local
Assistência Social amplia acolhimento à população em situação de rua durante frio em FerrazAssistência Social amplia acolhimento à população em situação de rua durante frio em Ferraz - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Assistência Social intensificou as ações de atendimento à população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. O município conta com o Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias (SAIAF), que oferece acolhimento, proteção social e suporte especializado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o equipamento dispõe de 30 vagas permanentes destinadas ao atendimento da população em situação de rua. Com a chegada dos dias mais frios, a administração municipal ampliou o suporte oferecido por meio da disponibilização de mais 10 vagas para pernoite, garantindo maior proteção e acolhimento às pessoas que necessitam do serviço.

Além da estrutura de acolhimento, são realizadas ações contínuas de abordagem social no município. Todas as segundas-feiras, as equipes percorrem pontos estratégicos da cidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua, promover orientações, realizar encaminhamentos e ofertar acolhimento de forma humanizada.

O trabalho busca fortalecer a rede de proteção social e assegurar o acesso da população aos serviços socioassistenciais disponíveis no município, especialmente nos períodos de queda de temperatura, quando aumenta a necessidade de atendimento emergencial.

“O acolhimento vai além da oferta de abrigo. Nosso objetivo é garantir dignidade, proteção e acesso aos serviços necessários para que essas pessoas possam reconstruir vínculos e receber atendimento adequado. Durante os períodos de frio, reforçamos ainda mais esse cuidado para atender quem mais precisa”, destacou o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos.

O SAIAF está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 293, na região central de Ferraz de Vasconcelos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano garante R$ 500 mil e apresenta demandas em audiência inédita da Alesp
Cidades

Suzano garante R$ 500 mil e apresenta demandas em audiência inédita da Alesp

Região estuda ampliação de cemitérios após atingir 64,3 mil sepulturas ocupadas
Cidades

Região estuda ampliação de cemitérios após atingir 64,3 mil sepulturas ocupadas

'Smart Suzano' auxilia na captura de mais um foragido da Justiça
Cidades

'Smart Suzano' auxilia na captura de mais um foragido da Justiça

Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac
Cidades

Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac

Assistência Social e Conselhos Tutelares iniciam ações contra a exploração de crianças e adolescente
Cidades

Assistência Social e Conselhos Tutelares iniciam ações contra a exploração de crianças e adolescente

10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' reúne mais de 2 mil visitantes em quatro dias
Cidades

10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' reúne mais de 2 mil visitantes em quatro dias