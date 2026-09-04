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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Acidente

Vídeo mostra motociclista sendo lançado sobre carro após colisão em Suzano

Nas imagens é possível ver o condutor se levantando após cair no chão

04 setembro 2026 - 10h01Por da Reportagem Local
Essa é uma captura de tela do vídeo que mostra o motociclista sendo lançado sobre carro após colisão em SuzanoEssa é uma captura de tela do vídeo que mostra o motociclista sendo lançado sobre carro após colisão em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro e uma moto bateram, na noite desta quinta-feira (3), no cruzamento da Rua dos Caboclos com a Rua Martha, no Centro de Suzano. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a motocicleta chega, em alta velocidade, enquanto o carro fazia a manobra de curva. Ainda, é possível ouvir a buzina da moto soando logo antes da colisão.

A motocicleta colidiu na lateral do veículo e, com o impacto, o condutor foi jogado para cima, chegando na altura do teto do carro antes de cair no chão. Ainda no vídeo, o motociclista se levanta após cair, esperando o motorista do carro que abre a porta do veículo antes das imagens terminarem.

O DS procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Suzano para mais informações, mas ainda não recebeu retorno.

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