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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Polícia

Protesto reúne populares e policiais nos Predinhos, em Jundiapeba

Imagens das redes sociais mostram a chegada de várias equipes e viaturas policiais, além de brigas entre os agentes e os populares

04 setembro 2026 - 09h25Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Imagens das redes sociais mostram a chegada de várias equipes e viaturas policiaisImagens das redes sociais mostram a chegada de várias equipes e viaturas policiais - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um protesto reuniu vários moradores e policiais, na noite desta quinta-feira (3), no conjunto José de Bezerra Melo, conhecido como Predinhos, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Segundo informações iniciais, a ação teria sido motivada por resistêcia a abordagem policial, no entanto, ainda não se sabe a causa exata do ocorrido.

Em imagens das redes sociais é possível ver fogo em uma parte da via. Os vídeos também mostram a chegada de várias equipes e viaturas policiais, além de brigas entre os agentes e os populares.

O DS procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Mogi das Cruzes para mais informações, mas ainda não recebeu retorno.

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