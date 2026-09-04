Protesto reúne populares e policiais nos Predinhos, em Jundiapeba

Um protesto reuniu vários moradores e policiais, na noite desta quinta-feira (3), no conjunto José de Bezerra Melo, conhecido como Predinhos, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Segundo informações iniciais, a ação teria sido motivada por resistêcia a abordagem policial, no entanto, ainda não se sabe a causa exata do ocorrido.

Em imagens das redes sociais é possível ver fogo em uma parte da via. Os vídeos também mostram a chegada de várias equipes e viaturas policiais, além de brigas entre os agentes e os populares.

O DS procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Mogi das Cruzes para mais informações, mas ainda não recebeu retorno.