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Jornal Diário de Suzano - 27/08/2026
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Polícia

Adolescente é apreendido com mais de 300g de drogas em Mogi

Segundo a polícia, ele foi avistado carregando uma sacola e, ao perceber a presença policial, tentou fugir por uma escadaria

27 agosto 2026 - 11h24Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Na sacola dispensada durante a fuga, os policiais encontraram 157,80 gramas de maconha, 153,70 g de cocaína e 0,91 g de crackNa sacola dispensada durante a fuga, os policiais encontraram 157,80 gramas de maconha, 153,70 g de cocaína e 0,91 g de crack - (Foto: Divulgação)

Um adolescente foi apreendido, na tarde de terça-feira (25), suspeito de estar participando de tráfico de drogas na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Com ele, foram localizados 312,41 gramas de entorpecentes.

A ação fio durante patrulhamento de equipes de Força Tática da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicleta (Rocam). Segundo a polícia, ele foi avistado carregando uma sacola e, ao perceber a presença policial, tentou fugir por uma escadaria. 

Alcançado e abordado, foram localizados R$ 70,50, um aparelho celular e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Na sacola dispensada durante a fuga, os policiais encontraram 157,80 gramas de maconha, 153,70 g de cocaína e 0,91 g de crack.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Justiça.

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