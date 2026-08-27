Adolescente é apreendido com mais de 300g de drogas em Mogi

Um adolescente foi apreendido, na tarde de terça-feira (25), suspeito de estar participando de tráfico de drogas na Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Com ele, foram localizados 312,41 gramas de entorpecentes.

A ação fio durante patrulhamento de equipes de Força Tática da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicleta (Rocam). Segundo a polícia, ele foi avistado carregando uma sacola e, ao perceber a presença policial, tentou fugir por uma escadaria.

Alcançado e abordado, foram localizados R$ 70,50, um aparelho celular e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Na sacola dispensada durante a fuga, os policiais encontraram 157,80 gramas de maconha, 153,70 g de cocaína e 0,91 g de crack.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Justiça.