Polícia

Adolescente é apreendido com quase 1kg de drogas em Mogi

Ele confessou à polícia que que transportava as drogas para abastecer um ponto de venda na "Rua Uva"

20 abril 2026 - 09h32Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ao todo, foram apreendidas 648,6 gramas de maconha, 191,9 gramas de cocaína e 192,6 gramas de crack. - (Foto: Divulgação)

Um adolescente foi apreendido, na manhã deste sábado (19), suspeito de tráfico de drogas, no bairro Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Ao todo, foram apreendidas 648,6 gramas de maconha, 191,9 gramas de cocaína e 192,6 gramas de crack.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela Rua João Gualberto Mafra Machado quando avistou um indivíduo carregando uma mochila. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito fugiu a pé, sendo acompanhado pelos policiais militares.

Durante a perseguição, o jovem arremessou a mochila por cima do muro de uma escola, mas acabou sendo alcançado e detido. Na sequência, os agentes recuperaram a mochila no interior da unidade escolar e, ao verificarem o conteúdo, localizaram diversas porções de entorpecentes e dinheiro.

Ainda segundo a polícia, o adolescente confessou que transportava as drogas para abastecer um ponto de venda na mesma via, conhecida como “Rua Uva”.

O caso foi registrado como ato infracional de tráfico de drogas, e o adolescente permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, a mãe do menor foi acionada e compareceu à delegacia para acompanhar os procedimentos.

