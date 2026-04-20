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Jornal Diário de Suzano - 18/04/2026
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Polícia

Foragido da Justiça é preso com simulacro de arma de fogo em Suzano

Sentença é de nove anos, um mês e 20 dias em regime fechado pelos crimes de roubo e furto

20 abril 2026 - 10h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ao notar a aproximação da viatura, ele arremessou um simulacro de pistola na vegetação da calçadaAo notar a aproximação da viatura, ele arremessou um simulacro de pistola na vegetação da calçada - (Foto: Divulgação)

Um homem foragido da Justiça foi preso, na tarde deste sábado (18), com um simulacro de pistola na Rua dos Modelos, Avenida Manuel Casa Nova, em Suzano. Segundo Policiais Militares da Primeira Companhia do 32º Batalhão, um cidadão teria ido até ao quartel da PM informar que tinha visto um homem armado.

Os agentes se deslocaram até o endereço e passaram a procurar o suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele arremessou um simulacro de pistola na vegetação da calçada. 

Durante a abordagem, o homem se recusou a informar seus dados pessoais de identificação. 

Ele foi submetido ao reconhecimento facial por meio de uma das ferramentas de inteligência. Com isso, os agentes descobriram que o abordado possuía dois mandados de prisão em seu desfavor, emitidos pelo juiz da vara de execuções criminais de São José dos Campos em julho de 2021.

O documento constava que o homem estava foragido do sistema prisional e deveria cumprir uma sentença de nove anos, um mês e 20 dias em regime fechado pelos crimes de roubo e furto.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial central de Suzano, onde o condenado permaneceu preso após disposição da justiça. A arma encontrada foi apreendida.