'Operação Cavalo de Aço' apreende três veículos e detém duas pessoas em ação integrada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano participou, nesta quinta-feira (16/04), da “Operação Cavalo de Aço”, uma ação integrada que reuniu forças de segurança e agentes de trânsito para intensificar o policiamento ostensivo e combater irregularidades, principalmente envolvendo motocicletas, no distrito de Palmeiras. A mobilização apreendeu três veículos com queixas de roubo ou furto e deteve duas pessoas por receptação, tendo início por volta das 17 horas e se estendendo até as 22 horas, com abordagens e fiscalizações em diversos bairros da região.

Entre os veículos recolhidos com registros de crimes havia uma motocicleta produto de roubo, com um condutor preso por receptação; uma motocicleta produto de furto, com um condutor apreendido; e um automóvel furtado, também apreendido.

Durante a ação, as equipes percorreram os bairros Jardim Dora, Jardim Alto da Boa Vista, Jardim Novo Horizonte, Jardim Brasil, região central de Palmeiras, Vila Fátima, Parque Buenos Aires, Jardim Planalto e Jardim Ikeda. As abordagens resultaram ainda na fiscalização de 83 pessoas, 17 automóveis e 48 motocicletas, além do recolhimento de um carro e quatro motocicletas ao pátio por irregularidades administrativas.

Ao todo, 33 agentes participaram da operação, incluindo efetivos da GCM, Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento de Trânsito. Pela corporação municipal foram empregadas quatro viaturas de quatro rodas, três motocicletas e um efetivo de 15 guardas. A Polícia Militar atuou com três viaturas, duas motocicletas e dez policiais, enquanto a Polícia Civil disponibilizou uma viatura com quatro agentes. Já o trânsito municipal contou com duas viaturas, incluindo um guincho, e quatro agentes.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação integrada foi fundamental para os resultados positivos da operação. “A ‘Operação Cavalo de Aço’ demonstrou a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança. Conseguimos intensificar a presença ostensiva, realizar abordagens qualificadas e retirar de circulação veículos irregulares e produtos de crime, ampliando a sensação de segurança da população”, destacou.

Ainda segundo o secretário, a ação foi considerada eficiente e atingiu os objetivos estabelecidos no planejamento operacional. “A integração entre as forças de segurança continuará sendo uma prioridade. Operações como essa serão intensificadas em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de prevenir crimes, aumentar a presença das equipes nas ruas e garantir mais tranquilidade para a população de Suzano”, acrescentou o chefe da pasta.