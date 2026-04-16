Guarda Civil Municipal de Mogi prende homem procurado por estupro de vulnerável

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta quinta-feira (16/04), um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável. O flagrante ocorreu próximo ao Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar.

A viatura da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento no bairro do Mogilar quando suspeitou do comportamento de um homem. Ele foi abordado, mas nada ilegal foi encontrado com ele. No entanto, após consulta junto ao Centro de Operações Integradas (COI) foi verificado que havia um mandado de prisão pendente contra o suspeito por estupro de vulnerável.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Investimentos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem investindo para a valorização do trabalho da corporação e para a melhoria do sistema de segurança na cidade. O destaque é a criação do Smart Mogi, que conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.

Outra ação de destaque foi a criação da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), que permite aos guardas civis municipais trabalharem nos dias de folga, ampliando a presença da corporação nas ruas, com prioridade para locais com grande circulação de pessoas e pontos críticos. As operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil também foram intensificadas.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.