Operação da GCM termina com dois indivíduos conduzidos à delegacia de Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou uma operação no bairro Vila São Paulo, na tarde desta quinta-feira (16), com o objetivo de atender às demandas da população relacionadas ao uso irregular de motocicletas na região.



Moradores vinham relatando transtornos frequentes causados por condutores que realizavam manobras perigosas e utilizavam motocicletas com descarga livre, gerando ruídos excessivos e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.



Durante a ação, dois indivíduos foram conduzidos à delegacia por resistirem à abordagem da GCM. Um deles conduzia uma motocicleta realizando manobras perigosas, enquanto o outro, menor de idade, também conduzia uma motocicleta com placa suprimida.



Além disso, as equipes intensificaram a fiscalização, realizando abordagens, verificações de documentação e o recolhimento de veículos em situação irregular, com aplicação das medidas previstas na legislação vigente.



A operação faz parte das estratégias de segurança urbana do município, que visam promover a ordem pública e garantir mais tranquilidade à população.



De acordo com o comandante da GCM, Cléverson Ramos, o trabalho é contínuo e focado na proteção dos cidadãos. “A Guarda Civil Municipal trabalha para servir e proteger a população ferrazense, atuando de forma preventiva e atendendo às demandas da comunidade”, destacou.



A Prefeitura reforça que ações como essa seguem sendo realizadas em diferentes regiões da cidade, sempre com base nas solicitações dos moradores e no compromisso com a segurança e o bem-estar da população.