Amigos são presos por porte ilegal de arma de fogo em Poá

Dois amigos, de 18 e 23 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) com uma pistola calibre 765. A ação ocorreu na Rua Clemente Cunha Ferreira, na Vila Ibar, em Poá. Segundo a polícia, um dos detidos disse que usaria a arma para se defender das ameaças do cunhado. As prisões foram na segunda-feira, dia 4.

De acordo com a PM, os jovens tentaram se distanciar um do outro para evitar a abordagem. E que, na ocasião, um deles chegou a jogar a pistola num terreno baldio. A arma foi encontrada em seguida, mas sem munição.

Além disso, a polícia informou que ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O delegado arbitrou fiança de R$ 1,9 mil para cada suspeito detido. Apenas o jovem, de 18 anos, pagou o valor estipulado e foi liberado.

O outro passou por audiência de custódia no Fórum de Mogi das Cruzes. O resultado da decisão não foi divulgado pela polícia.