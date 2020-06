Após denúncia, GCM de Suzano localiza quase 300 porções de drogas em comunidade do Monte Cristo

Uma denúncia anônima ajudou guardas municipais (GCMs) de Suzano a localizaram 286 porções de drogas numa comunidade do Jardim Monte Cristo. A ação, realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), foi no domingo, 21. Ninguém foi preso.

Segundo a corporação, denúncia apontava venda em um ponto da comunidade. No relato, o denunciante ainda listou as características do traficante.

No local indicado, porém, os guardas não encontraram nenhuma pessoa. Mas realizaram uma varredura e encontraram uma bolsa contendo 132 papelotes de cocaína, 66 porções de crack, 61 de cocaína e 27 frascos de lança perfume.

A droga encontrada foi apreendida e o caso registrado na Delegacia Central.