Após identificação pelo 'Smart Suzano', Romo captura procurado da Justiça por lesão corporal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturou um foragido da Justiça na última quarta-feira (22/04), durante patrulhamento da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), na região da Vila Theodoro.

A ocorrência se deu por volta das 15h45, quando o Centro de Comunicação e Monitoramento (Cecom) da corporação alertou o patrulhamento sobre a presença de um indivíduo procurado na avenida Jorge Bei Maluf, próximo à Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A identificação aconteceu por meio do sistema de monitoramento "Smart Suzano", que permitiu uma abordagem melhor preparada e segura.

A equipe se deslocou, então, até a localização descrita e logo encontraram o suspeito no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José de Santos Faria, o Terminal Norte, ao lado da estação. Na busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Ao consultarem o CPF do indivíduo, os agentes constataram que ele era procurado pela Justiça pelo artigo 129 do Código Penal, que categoriza o crime de lesão corporal.

Diante da confirmação, os agentes conduziram o suspeito até o 2° Distrito Policial do Boa Vista, onde permaneceu preso e à disposição do Poder Judiciário.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, frisou a importância do trabalho preventivo integrado ao uso de tecnologia no combate à criminalidade. "Aliados ao patrulhamento ostensivo, os sistemas de patrulhamento auxiliam na identificação e na retirada de pessoas procuradas pela Justiça. É nosso compromisso utilizar essas ferramentas para tornar Suzano uma cidade mais segura", declarou o chefe da pasta.