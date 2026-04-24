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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Polícia

Guarda Ambiental Itaquá realiza Operação Pássaro Livre e resgata aves silvestres no Jardim do Carmo

Ação apreendeu pássaros da fauna brasileira e venezuelana

24 abril 2026 - 16h44Por De Itaquá
Guarda Ambiental Itaquá realiza Operação Pássaro Livre e resgata aves silvestres no Jardim do CarmoGuarda Ambiental Itaquá realiza Operação Pássaro Livre e resgata aves silvestres no Jardim do Carmo - (Foto: Divulgação)

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba realizou nesta semana, no Jardim do Carmo, a Operação Pássaro Livre. A ação resultou no resgate de aves mantidas em cativeiro irregular e integra o trabalho da Secretaria de Segurança Pública no combate a crimes ambientais e na proteção da fauna.

Entre as espécies resgatadas estão trinca-ferro, azulão, pintassilgo venezuelano, coleirinho e pixoxós, aves típicas da fauna brasileira e venezuelana. “Temos a missão de proteger o meio ambiente e combater qualquer tipo de crime contra os animais. Esse trabalho da Guarda Ambiental mostra o quanto estamos atentos e atuantes”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

“Nossa equipe tem um papel fundamental na fiscalização e na conscientização. Nosso objetivo é coibir práticas ilegais e garantir que esses animais retornem ao seu habitat natural com segurança”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

Após o resgate, os animais foram encaminhados à base da Guarda Ambiental, onde receberam os primeiros cuidados, depois foram levados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê (CRAS-PET) para identificação, análise e possível reinserção na natureza.

“Preservar a fauna é um dever coletivo. A população tem um papel essencial denunciando situações irregulares e contribuindo com a proteção dos animais”, completou o secretário de Governo, Hugo Santos.

Denúncias sobre animais silvestres em cativeiro ou entregas voluntárias podem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e 4642-4659.

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