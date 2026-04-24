Homem é preso por roubo de celular e uma peça de roupa em Mogi

Um homem foi preso, na madrugada desta sexta-feira (24), por roubo de celular e uma peça de roupa, após perseguição policial que terminou no bairro Vila Natal, em Mogi das Cruzes. A ação foi conduzida por policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com a polícia, equipes realizavam patrulhamento quando receberam, via rádio, a informação de que um celular roubado recentemente estava sendo rastreado e aparentava estar dentro de um carro utilizado no crime. Durante o trajeto, os agentes localizaram o veículo e tentaram realizar a abordagem.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor fugiu por diversas ruas do bairro, abandonando o carro na Rua Paris e prosseguindo a fuga a pé. Após acompanhamento, o indivíduo foi preso na Rua José Glicério de Melo, com apoio de outras equipes.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Questionado, ele negou participação no crime e alegou que havia deixado um outro indivíduo no bairro César de Souza momentos antes.

No entanto, durante vistoria no veículo, já no Distrito Policial, os policiais localizaram um simulacro de pistola escondido em um compartimento atrás do porta-luvas, além de dois celulares provenientes de roubo.

As vítimas compareceram à delegacia e reconheceram o autor, sem dúvidas. Uma delas, um homem, estava com um ferimento na cabeça, causado por uma coronhada com o simulacro apreendido. Ele já havia sido socorrido.

Uma mulher também relatou ter sido vítima da ação criminosa, tendo seu celular e uma peça de roupa roubados.

Diante dos fatos, o delegado de plantão formalizou a prisão em flagrante por roubo majorado. O indivíduo permaneceu preso e está à disposição da Justiça.