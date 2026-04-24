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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Polícia

GCM Itaquá apreende mais de 12 mil porções de drogas e causa prejuízo de mais de R$ 500 mil ao crime

Imóvel no Jardim Horto do Ipê era usado como centro logístico do tráfico

24 abril 2026 - 16h35Por De Itaquá
GCM Itaquá apreende mais de 12 mil porções de drogas e causa prejuízo de mais de R$ 500 mil ao crimeGCM Itaquá apreende mais de 12 mil porções de drogas e causa prejuízo de mais de R$ 500 mil ao crime - (Foto: Divulgação/Secom Itaquá)

Uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, na quarta-feira (22), desmantelou um entreposto do tráfico de drogas no Jardim Horto do Ipê. Com local estratégico, o imóvel funcionava como logística responsável por abastecer pontos de venda na região.

Foram apreendidas 11.946 porções de entorpecentes, uma das maiores apreensões recentes na cidade. Ao todo foram contabilizadas 3.726 pedras de crack, 3.120 porções de drogas K, 3.100 eppendorfs de cocaína e 2 mil unidades dentro de skank, além de materiais para embalo e registro da contabilidade do tráfico, evidenciando a estrutura organizada da atividade criminosa. Também foram apreendidos R$ 5.915. Ninguém foi preso.

“Essa grande apreensão mostra que estamos enfrentando o crime com inteligência e estratégia. Seguiremos firmes para proteger a população e enfraquecer o tráfico”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues. A carga de drogas tinha como destino pontos de tráfico no Recanto Mônica, Jardim Napoli e Itapuã, ampliando o alcance da distribuição ilícita. O prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 500 mil, enfraquecendo a logística de distribuição e atingindo sua estrutura financeira.

“Desarticular esse entreposto logístico representa um duro golpe na distribuição de drogas. Vamos continuar atuando de forma incisiva para combater o tráfico e garantir mais segurança aos moradores”, destacou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

No mesmo dia, em ações conjuntas com a Delegacia Central da cidade, as equipes localizaram, na avenida Miguel Badra, próximo da divisa entre Suzano e Itaquá, um estabelecimento que funcionava como adega de fachada. Foram encontradas 572 porções de entorpecentes, sendo 212 eppendorfs de cocaína, 190 pedras de crack, 90 unidades de drogas K, 40 de haxixe e 40 de skank, além de R$ 110 e anotações do tráfico. Um suspeito conseguiu fugir pelo telhado.

Já no Jardim Miray, as equipes realizaram duas apreensões no mesmo endereço, totalizando 377 entorpecentes. No total, 12.895 porções de drogas e R$ 6.025 em dinheiro foram apreendidos. “Essa ação integrada reafirma o comprometimento da gestão com a segurança pública e demonstra que o trabalho contínuo tem gerado resultados concretos no combate ao crime”, completou o secretário de Governo, Hugo Santos.

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