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Jornal Diário de Suzano - 24/04/2026
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Polícia

Mulher é esfaqueada leva 87 pontos após ataque em Suzano

Agressora confessou o crime e disse ter sido motivada por ciúmes

24 abril 2026 - 10h07Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como roubo e lesão corporal e segue sob investigaçãoO caso foi registrado como roubo e lesão corporal e segue sob investigação - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher foi esfaqueada, na noite desta quinta-feira (23), e precisou de 87 pontos para fechar os ferimentos, no Jardim Europa, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, a autora do crime é outra mulher, que alegou ter sido motivada por ciúmes.

Na data, a vítima foi encontrada por agentes da polícia com diversos ferimentos de faca. Ela ainda relatou que a agressora levou seu celular, durante a ocorrência.

A suspeita foi localizada nas proximidades e confessou o crime, alegando motivação por ciúmes. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

O caso foi registrado como roubo e lesão corporal e segue sob investigação.

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