Mulher é esfaqueada leva 87 pontos após ataque em Suzano

Uma mulher foi esfaqueada, na noite desta quinta-feira (23), e precisou de 87 pontos para fechar os ferimentos, no Jardim Europa, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, a autora do crime é outra mulher, que alegou ter sido motivada por ciúmes.

Na data, a vítima foi encontrada por agentes da polícia com diversos ferimentos de faca. Ela ainda relatou que a agressora levou seu celular, durante a ocorrência.

A suspeita foi localizada nas proximidades e confessou o crime, alegando motivação por ciúmes. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

O caso foi registrado como roubo e lesão corporal e segue sob investigação.