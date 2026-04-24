sexta 24 de abril de 2026

Polícia

Homem esfaqueia namorada e tira a própria vida em Mogi das Cruzes

Vítima está internada no Hospital Luzia de Pinho Melo e passou por cirurgia, com retirada do baço e perfuração no pulmão, conforme relato médico.

24 abril 2026 - 13h03Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um homem, de 25 anos, esfaqueou a namorada, nesta segunda-feira (20), e tirou a própria vida em Mogi das Cruzes. O caso foi registrado na delegacia pela irmã da vítima, nesta quinta-feira (23).

Na data da ocorrência, a vítima relatou que foi chamada por seu namorado e, ao chegar na casa dele, foi atacada com diversos golpes de faca. Ela desmaiou e acordou apenas no hospital.

A vítima está internada no Hospital Luzia de Pinho Melo e passou por cirurgia, com retirada do baço e perfuração no pulmão, conforme relato médico.