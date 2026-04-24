Homem esfaqueia namorada e tira a própria vida em Mogi das Cruzes

A vítima está internada no Hospital Luzia de Pinho Melo e passou por cirurgia, com retirada do baço e perfuração no pulmão, conforme relato médico - (Foto: Reprodução/Google Street View)
Um homem, de 25 anos, esfaqueou a namorada, nesta segunda-feira (20), e tirou a própria vida em Mogi das Cruzes. O caso foi registrado na delegacia pela irmã da vítima, nesta quinta-feira (23).
Na data da ocorrência, a vítima relatou que foi chamada por seu namorado e, ao chegar na casa dele, foi atacada com diversos golpes de faca. Ela desmaiou e acordou apenas no hospital.
A vítima está internada no Hospital Luzia de Pinho Melo e passou por cirurgia, com retirada do baço e perfuração no pulmão, conforme relato médico.