Ataque a tiros deixa uma pessoa morta

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta em Itaquaquecetuba. Rangel Lino Nascimento, de 27 anos, foi baleado em frente de casa no Jardim Pinheirinho. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. O caso será investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

O episódio de violência foi durante a noite dessa quinta-feira (7). Nascimento conversava com um amigo em frente de casa, quando bandidos atiraram, ao menos, sete vezes. Ambos entraram no imóvel em busca de ajuda.

Somente Nascimento foi quem se feriu. Familiares o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caiuby. Ele morreu minutos depois de dar entrada no hospital.

A Polícia Militar (PM) foi à unidade hospitalar, e obteve informações de que a vítima era dependente químico. A mãe de Nascimento, porém, não soube dizer se o filho teria inimizades. Disse apenas que a vítima estava desempregada.

O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Mas, a investigação deve ser iniciada pelo SHPP de Mogi. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado mais detalhes sobre a morte violenta.