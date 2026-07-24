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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Polícia

Entregador é baleado após tentativa de roubo em Itaquá

Ele se recusou a entregar o aparelho celular para o criminoso e foi baleado em seguida

24 julho 2026 - 12h27Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um homem suspeito foi encontrado e conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberadoUm homem suspeito foi encontrado e conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado - (Foto: Arquivo/DS)

Um entregador foi baleado, na noite desta quinta-feira (23), após uma tentativa de roubo no bairro Vila Arizona, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Civil, um homem suspeito foi encontrado e conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. 

Na data, os policiais apuraram que a vítima, de 42 anos, presenciou um assalto em, em seguida, o criminoso o abordou. Ele se recusou a entregar o aparelho celular e foi baleado. O socorro foi acionado e ele foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, onde permaneceu em atendimento médico.

As investigações seguem para esclarecer o caso.

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