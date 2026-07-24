Entregador é baleado após tentativa de roubo em Itaquá

Um entregador foi baleado, na noite desta quinta-feira (23), após uma tentativa de roubo no bairro Vila Arizona, em Itaquaquecetuba. Segundo a Polícia Civil, um homem suspeito foi encontrado e conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado.

Na data, os policiais apuraram que a vítima, de 42 anos, presenciou um assalto em, em seguida, o criminoso o abordou. Ele se recusou a entregar o aparelho celular e foi baleado. O socorro foi acionado e ele foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, onde permaneceu em atendimento médico.

As investigações seguem para esclarecer o caso.