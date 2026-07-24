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Jornal Diário de Suzano - 24/07/2026
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Polícia

Fábrica de gelo é flagrada furtando energia

Crime foi identificado em estabelecimento em Suzano, durante operação da Polícia Civil em parceria com a EDP

24 julho 2026 - 17h41Por da Reportagem Local
Crime foi identificado em estabelecimento em SuzanoCrime foi identificado em estabelecimento em Suzano - (Foto: Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil identificou mais um caso de furto de energia na região. O flagrante aconteceu em uma fábrica de gelo localizada no bairro Chácaras Reunidas, em Suzano. A ação integra o trabalho permanente de combate às fraudes na rede elétrica, prática que representa riscos à segurança da população, compromete a qualidade do fornecimento de energia e gera prejuízos para toda a sociedade. 

Durante a inspeção, foi constatado que a fábrica de gelo desviava a energia por meio de um imóvel localizado ao lado do estabelecimento. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil. 

O combate ao furto de energia tem apresentado resultados expressivos na região. Levantamento da EDP - distribuidora de energia no Alto Tietê, mostra que, em 2025, foram recuperados 25,7 GWh de energia desviada no Alto Tietê. O volume é suficiente para abastecer, por um mês, todo o município de Cruzeiro, que possui cerca de 75 mil habitantes. Além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, aumentam o risco de acidentes e podem provocar interrupções no fornecimento de energia para consumidores regulares. 

Nova legislação  

A Lei nº 15.397/2026, que entrou em viagor em 30 de abril deste ano, endureceu as punições relacionadas ao furto de energia elétrica. A pena do furto simples passou de um a quatro anos para de um a seis anos de reclusão.  

A alteração na legislação prevê a pena máxima de seis anos de prisão, o que impede a concessão de fiança pela autoridade policial nos casos em flagrante. Nestas situações, o autuado permanece à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia, quando o Poder Judiciário fará a análise do caso.  

Além da responsabilização criminal, os envolvidos também podem ser obrigados a ressarcir os valores referentes à energia consumida e não faturada, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além dos custos administrativos e operacionais decorrentes da regularização da ocorrência.

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