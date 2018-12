Bandido é baleado no rosto e peito durante tentativa de assalto a guarda municipal

Atualizado às 15h32

Um guarda municipal da Capital reagiu a um assalto e atirou contra bandidos, no final da noite dessa sexta-feira (28), na Rua João Leite de Siqueira, no Jardim Tv, região do bairro Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos. Um dos ladrões foi atingido duas vezes; no rosto e peito, mas não corre risco de morrer.

A tentativa de assalto foi por volta das 23h15. O bando estava em um Fiat Idea. Filmagens de segurança flagraram o grupo parando bruscando, no momento que o guarda municipal estaria estacionando o veículo. Por enquanto, não há detalhes se o agente municipal era seguido pelos criminosos.

Assim que o carro dos bandidos parou, um saiu com arma em punho. No entanto, foi atingido por disparos. Os tiros não atingiram os demais criminosos. O bando ainda conseguiu fugir, mas, o suspeito ferido acabou caindo e foi socorrido ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho.

Segundo a Polícia Civil, o ladrão, de 22 anos, deve ser autuado em flagrante por tentativa de roubo. Além disso, ele ficará sob escolta policial, até que receba alta médica. Uma investigação será aberta para tentar identificar e capturar os bandidos que fugiram.

Procurado

O suspeito baleado já era procurado por investigadores do 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Margarida. Ele foi identificado em vários assaltos na região, inclusive integra uma quadrilha intitulada "Do Tom". Para a polícia, o bando é um dos mais violentos. "A Rivotril vai fechar o cerco contra eles, inclusive temos já identificado o mais periculoso", disse um investigador à frente do caso.