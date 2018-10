Bandidos ameaçam professor no Centro de Suzano e causam prejuízo de R$ 147 mil

Criminosos causaram prejuízo estimado de R$ 147 mil a um professor, de 64 anos, no Centro de Suzano. O idoso estava numa agência bancária, localizada na Rua General Francisco Glicério, quando foi obrigado a realizar transações financeiras. O fato aconteceu em plena tarde de domingo, dia 21.

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para tentar identificar os criminosos. Ao menos, dois homens participaram da extorsão. Um deles estaria armado, segundo depoimento da vítima. A ação pode ter sido gravada por câmeras de monitoramento.

Não há, porém, informações específicas de como as transações foram realizadas, já que altos valores levantariam suspeitas da agência, principalmente por se tratar do dia e sem acompanhamento de um funcionário do banco.

O boletim cita que o idoso chegou à agência, por volta volta das 12h30, quando viu mais dois homens entrarem no banco. Em seguida, os indivíduos se aproximaram. Um deles estaria armado e obrigou a vítima a fazer transações financeiras; um empréstimo no valor de R$ 80 mil e depósitos, totalizando cerca de R$ 67 mil.

No documento, o professor não descreve por quanto tempo ficou sendo ameaçado. Sobretudo, ele realizou, ao menos, quatro depósitos. Os valores variaram de R$ 7 mil a R$ 33 mil, dependendo do destinatário. Após a conclusão da última transferência, os bandidos fugiram.

A polícia ainda não sabe se a ação foi premeditada, ou seja, os criminosos tinham informações privilegiadas, tampouco se houve a participação de mais pessoas. Até o fechamento destar reportagem, o paradeiro dos ladrões ainda era incerto.

O caso segue sob investigação da Delegacia Central.