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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Polícia

Bandidos assaltam agência da Caixa Econômica em Suzano

Vítimas ainda não foram localizadas

26 março 2026 - 11h58Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Um grupo de assaltantes armado invadiu, na manhã desta quinta-feira (26), uma agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, em SuzanoUm grupo de assaltantes armado invadiu, na manhã desta quinta-feira (26), uma agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, em Suzano - (Foto: Yasmin Torres / DS)

Um grupo de assaltantes armado invadiu, na manhã desta quinta-feira (26), uma agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na Vila Maluf, em Suzano. Eles levaram malotes bancários, que ainda terão seus valores contabilizados e sequestraram duas funcionárias.

A ocorrência começou por volta das 9h40, mas uma das vítimas já estava de refém pois havia sido sequestrada mais cedo, na região. A segunda vítima aguardava os suspeitos no local quando a ocorrência começou, com os malotes em mãos. Os indivíduos chegaram em dois veículos e não chegaram a sair do carro.

Ainda não se sabe a quantidade exata de criminosos envolvidos.