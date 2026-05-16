Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 16 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é esfaqueado dentro de lanchonete em Mogi

Polícia Civil investiga o caso; vítima está estável

16 maio 2026 - 18h16Por da Reportagem Local
caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado na noite desta sexta-feira (15), em uma lanchonete localizada na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes. A vítima está internada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, um homem de 24 anos, esfaqueou a vítima, funcionário da lanchonete. Após o ataque, ele fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima socorrida ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde permaneceu internada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Defesa de irmão de ex-prefeito aguarda acesso às informações do caso para se manifestar
Polícia

Defesa de irmão de ex-prefeito aguarda acesso às informações do caso para se manifestar

Irmão de ex-prefeito de Mogi atira dentro de condomínio e deixa mulher ferida
Polícia

Irmão de ex-prefeito de Mogi atira dentro de condomínio e deixa mulher ferida

GCM detém suspeito e apreende 35 quilos de drogas em casa no Jardim Casa Branca
Polícia

GCM detém suspeito e apreende 35 quilos de drogas em casa no Jardim Casa Branca

Homem é preso após tentar incendiar a companheira em Suzano
Polícia

Homem é preso após tentar incendiar a companheira em Suzano

GCM resgata pássaros silvestres em cativeiro no Miguel Badra
Polícia

GCM resgata pássaros silvestres em cativeiro no Miguel Badra

Operação da Receita Federal contra fraude de R$ 2,5 bilhões cumpre 2 mandados em Arujá
Polícia

Operação da Receita Federal contra fraude de R$ 2,5 bilhões cumpre 2 mandados em Arujá