Homem é esfaqueado dentro de lanchonete em Mogi

Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado na noite desta sexta-feira (15), em uma lanchonete localizada na Avenida Francisco Ferreira Lopes, em Mogi das Cruzes. A vítima está internada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, um homem de 24 anos, esfaqueou a vítima, funcionário da lanchonete. Após o ataque, ele fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima socorrida ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde permaneceu internada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.