GCM detém suspeito e apreende 35 quilos de drogas em casa no Jardim Casa Branca

Uma ação realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de 35 quilos de entorpecentes que estavam escondidos em um imóvel abandonado na rua Zilda Costa Marques, no bairro Jardim Casa Branca.

No local foram encontrados 2.180 porções de cocaína, 420 de crack, cem de maconha e mais 563 frascos de lança-perfume, além de quatro aparelhos celulares. O valor estimado do material apreendido é superior a R$ 60 mil.

O atendimento teve início no período da tarde da última quarta-feira (13/05), quando os agentes patrulhavam a via e desconfiaram do movimento nas proximidades do imóvel. Uma pessoa que passava em frente ao local foi questionada pelos GCMs sobre a movimentação no espaço, e foram informados de que ali funcionava uma academia de ginástica.

Os agentes entraram no estabelecimento e logo avistaram, no mesmo terreno, uma casa com aspecto de completo abandono, envolta por um odor forte e característico de entorpecentes. Embalagens vazias utilizadas para o acondicionamento de drogas estavam espalhadas pelo chão do terreno.

A partir desse momento, os guardas perceberam que o local não se tratava apenas de uma academia, mas que ali poderia funcionar um local para distribuição de drogas. Ao notar a aproximação dos agentes, uma mulher começou a gritar por socorro a fim de distrair os GCMs, entretanto, a tática não surtiu efeito e a Romu localizou os entorpecentes.

Questionada, a mulher teria dito que o material pertencia ao namorado, que telefonou para ela no momento em que os agentes estavam lá. Ele foi preso assim que chegou na casa e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Central, assim como todo o material encontrado no lugar.

Mais casos

No mesmo dia em que a Romu promoveu essa apreensão, a Ronda Ostensiva de Motocicletas (Romo) localizou, no Jardim Maitê, no período da manhã, uma sacola plástica com 30 porções de crack, 134 de cocaína e 190 de maconha, totalizando 766 gramas de drogas. Além dos entorpecentes, foram localizados R$ 174. O caso foi encaminhado para a DP Central.

Já na terça-feira (12/05), a Romo patrulhava o Jardim Varan quando, por volta das 16 horas, dois indivíduos fugiram ao ver a equipe, mas deixaram para trás duas sacolas plásticas que continham 420 gramas de maconha, 276 gramas de cocaína, 191 gramas de crack e 65 gramas de K9. Todo o material foi encaminhado ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Por fim, na quinta-feira (14/05), em patrulhamento no bairro Cidade Miguel Badra, outras duas sacolas de drogas foram localizadas pela GCM, por meio da Força Patrulha. Na primeira ação, na rua 30, um indivíduo deixou uma sacola com 101 porções de cocaína, 88 de maconha, 48 de K9 e 54 de crack, somando 455 gramas de entorpecentes. Na segunda ocasião, na avenida Miguel Badra, outro suspeito derrubou uma sacola com, no total, 240 gramas das mesmas substâncias. Este caso também foi apresentado ao DP do Boa Vista.