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Jornal Diário de Suzano - 16/05/2026
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Polícia

Homem atira dentro de condomínio e deixa mulher ferida em Mogi

Vítima está estável; Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) imobilizaram o suspeito

16 maio 2026 - 14h35Por da Reportagem Local
Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) imobilizaram o suspeitoGrupo de Ações Táticas Especiais (Gate) imobilizaram o suspeito - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem atirou dentro de um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes, neste sábado (16). Segundo informações preliminares, uma vizinha foi atingida, mas está estável.

Segundo a polícia, o suspeito atirou dentro da casa onde mora com uma pistola calibre 380. O suspeito foi imobilizado pelas equipes da Polícia Militar, do grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

 Uma vizinha foi atingida na perna e na barriga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

Além da Polícia Militar, o Corpo de bombeiros também acompanhou a ocorrência.

Matéria em atualização.