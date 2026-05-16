Homem atira dentro de condomínio e deixa mulher ferida em Mogi

Um homem atirou dentro de um condomínio de alto padrão em Mogi das Cruzes, neste sábado (16). Segundo informações preliminares, uma vizinha foi atingida, mas está estável.

Segundo a polícia, o suspeito atirou dentro da casa onde mora com uma pistola calibre 380. O suspeito foi imobilizado pelas equipes da Polícia Militar, do grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

Uma vizinha foi atingida na perna e na barriga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

Além da Polícia Militar, o Corpo de bombeiros também acompanhou a ocorrência.

Matéria em atualização.