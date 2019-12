Cães da PM ajudam a localizar mais de 7 quilos em drogas no Caxangá

Com a ajuda dos cães Judá e Athos, policiais militares, do Canil Setorial, do 32° Batalhão, prenderam nesta quinta-feira, 5, um traficante, de 24 anos, na Estrada Katsumata, no Jardim Caxangá, em Suzano. A operação contra o narcotráfico local resultou na apreensão de aproximadamente 7,5 quilos de entorpecentes.

A prisão do homem ocorreu numa região conhecida por haver um histórico de atividades relacionadas ao narcotráfico. De acordo com a PM, o traficante tentou fugir, mas, a fuga foi frustrada. O nervosismo apresentado pelo indivíduo despertou a suspeita dos policiais.

Policiais, com a ajuda dos cães Athos e Judá, fizeram uma varredura no local. Foi então que drogas foram encontradas em diferentes recipientes, como um pote, balde, bolsa e sacolas plásticas. Nenhuma anotação, tampouco quantia em dinheiro, foi localizada. As drogas encontradas eram maconha, skank, cocaína, lança perfume e ecstasy.

A respeito das drogas, o homem se limitou em dizer que só se manifestaria na Justiça. Ele não tinha nenhuma passagem criminal. O caso foi registrado no distrito central da cidade.