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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Polícia

Câmeras flagram homem esfaqueado em Suzano

Segundo a SSP o autor do crime não foi localizado até o momento

18 março 2026 - 12h16Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Nas imagens, é possível ver o agressor se aproximando da vítima já desferindo golpes com uma facaNas imagens, é possível ver o agressor se aproximando da vítima já desferindo golpes com uma faca - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio, ocorrida na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Francisco Martinho, em Suzano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o autor do crime não foi localizado até o momento.

A vítima é um homem de 47 anos, que foi encontrado dentro de um carro, apresentando ferimentos por arma branca. O Samu foi acionado e ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade da cidade, a antiga Santa Casa, onde permaneceu internado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° DP de Suzano. Diligências estão em andamento para localizar o autor do crime e esclarecer os fatos.

Câmeras

Em imagens de uma câmera de segurança cedidas ao DS, é possível ver a ocorrência.

Dois carros estacionam um ao lado do outro, a vítima saí de um dos veículos e o agressor do outro, junto de uma mulher. O agressor se aproxima da vítima já desferindo golpes, enquanto a mulher corre atrás dele para tentar pará-lo. É possível ver uma faca na mão do agressor.

A vítima caí no chão, mas os golpes continuam por cerca de um minuto. Depois disso alguns moradores começam a se aproximar, há interação entre eles, e logo em seguida o casal entra no carro em que vieram e vão embora.  Ao mesmo tempo, a vítima se levanta, agora sem camisa, e também se afasta do local.

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