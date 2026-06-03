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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Polícia

Caminhão avaliado em mais de R$ 550 mil é recuperado em Mogi

Ação teve início após uma denúncia recebida pela Base Comunitária da Pindorama, informando sobre um caminhão aparentemente abandonado em uma travessa da Estrada Rio Claro

03 junho 2026 - 10h00Por da Reportagem Local
Caminhão avaliado em mais de R$ 550 mil é recuperado em MogiCaminhão avaliado em mais de R$ 550 mil é recuperado em Mogi - (Foto: Divulgação)

Um caminhão roubado avaliado em mais de R$ 550 mil foi recuperado, nesta terça-feira (2), em uma área de mata na Estrada Rio Claro, na região da Quatinga, em Mogi das Cruzes. A ação teve início após uma denúncia recebida pela Base Comunitária da Pindorama, informando sobre um caminhão aparentemente abandonado em uma travessa da estrada. 

A Polícia Militar foi até o local e encontraram o caminhão da marca DAF ostentando placas que, após verificação, apresentavam divergências. Conforme a Tabela FIPE, o caminhão vale R$ 550.314,00.

Durante a vistoria, os policiais realizaram a consulta do número do chassi e constataram que o veículo utilizava placas adulteradas. A checagem revelou que o emplacamento original era outro e que o caminhão havia sido roubado na noite anterior, na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo.

Após a confirmação do crime, foi solicitada a realização de perícia técnica para o local, que permaneceu preservado pelas equipes policiais até a chegada dos peritos. Em seguida, a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista, que adotou as providências de Polícia Judiciária.

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