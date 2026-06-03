Caminhão avaliado em mais de R$ 550 mil é recuperado em Mogi

Um caminhão roubado avaliado em mais de R$ 550 mil foi recuperado, nesta terça-feira (2), em uma área de mata na Estrada Rio Claro, na região da Quatinga, em Mogi das Cruzes. A ação teve início após uma denúncia recebida pela Base Comunitária da Pindorama, informando sobre um caminhão aparentemente abandonado em uma travessa da estrada.

A Polícia Militar foi até o local e encontraram o caminhão da marca DAF ostentando placas que, após verificação, apresentavam divergências. Conforme a Tabela FIPE, o caminhão vale R$ 550.314,00.

Durante a vistoria, os policiais realizaram a consulta do número do chassi e constataram que o veículo utilizava placas adulteradas. A checagem revelou que o emplacamento original era outro e que o caminhão havia sido roubado na noite anterior, na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo.

Após a confirmação do crime, foi solicitada a realização de perícia técnica para o local, que permaneceu preservado pelas equipes policiais até a chegada dos peritos. Em seguida, a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista, que adotou as providências de Polícia Judiciária.