GCM de Poá apreende mais de 1,6 mil porções de drogas em duas operações

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou duas importantes apreensões de entorpecentes em áreas conhecidas por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. As ações ocorreram no último domingo (31/05), na Cidade Kemel, por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), e nesta segunda-feira (01/06), no Jardim São José, por agentes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROMO). As ocorrências resultaram na retirada de mais de 1,6 mil porções de drogas de circulação.

Na primeira ocorrência, registrada na Cidade Kemel, a equipe da ROMU realizou uma varredura em um ponto suspeito e localizou 255 porções de crack, 272 porções de maconha e 134 porções de cocaína, totalizando 661 porções de entorpecentes apreendidas. Já na segunda ação, realizada no Jardim São José, a equipe da ROMO encontrou 250 porções de crack, 510 porções de maconha e 187 porções de cocaína. Ao todo, foram apreendidas 947 porções de drogas no local.

Nenhum suspeito foi encontrado durante as varreduras e todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e providências cabíveis. As ações reforçam o trabalho permanente da Guarda Civil Municipal no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública em diferentes regiões de Poá.

O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, destacou a importância do trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido pela corporação para combater o tráfico de drogas no município. “As equipes da GCM atuam diariamente com patrulhamento estratégico e operações em pontos identificados por denúncias e levantamentos operacionais. Mesmo sem a prisão de suspeitos, a retirada dessas drogas das ruas representa um importante golpe contra o tráfico e contribui diretamente para a segurança da população”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a administração municipal tem investido continuamente no fortalecimento da segurança pública e no apoio às forças de patrulhamento. “Nossa gestão tem trabalhado para oferecer mais segurança aos moradores de Poá. Essas apreensões demonstram a eficiência e o comprometimento das equipes da Guarda Civil Municipal no enfrentamento ao tráfico de drogas. Seguiremos investindo em estrutura, tecnologia e valorização dos nossos agentes para proteger cada vez mais a população poaense”, declarou.