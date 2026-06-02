Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM de Poá apreende mais de 1,6 mil porções de drogas em duas operações

Ações da ROMU e da ROMO em áreas com denúncias de tráfico retiraram entorpecentes de circulação na Cidade Kemel e no Jardim São José

02 junho 2026 - 17h00Por De Poá
GCM de Poá apreende mais de 1,6 mil porções de drogas em duas operaçõesGCM de Poá apreende mais de 1,6 mil porções de drogas em duas operações - (Foto: SECOM / Prefeitura de Poá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá realizou duas importantes apreensões de entorpecentes em áreas conhecidas por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. As ações ocorreram no último domingo (31/05), na Cidade Kemel, por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), e nesta segunda-feira (01/06), no Jardim São José, por agentes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROMO). As ocorrências resultaram na retirada de mais de 1,6 mil porções de drogas de circulação.  

Na primeira ocorrência, registrada na Cidade Kemel, a equipe da ROMU realizou uma varredura em um ponto suspeito e localizou 255 porções de crack, 272 porções de maconha e 134 porções de cocaína, totalizando 661 porções de entorpecentes apreendidas. Já na segunda ação, realizada no Jardim São José, a equipe da ROMO encontrou 250 porções de crack, 510 porções de maconha e 187 porções de cocaína. Ao todo, foram apreendidas 947 porções de drogas no local.  

Nenhum suspeito foi encontrado durante as varreduras e todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e providências cabíveis. As ações reforçam o trabalho permanente da Guarda Civil Municipal no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública em diferentes regiões de Poá. 

O secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, destacou a importância do trabalho preventivo e ostensivo desenvolvido pela corporação para combater o tráfico de drogas no município. “As equipes da GCM atuam diariamente com patrulhamento estratégico e operações em pontos identificados por denúncias e levantamentos operacionais. Mesmo sem a prisão de suspeitos, a retirada dessas drogas das ruas representa um importante golpe contra o tráfico e contribui diretamente para a segurança da população”, afirmou. 

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a administração municipal tem investido continuamente no fortalecimento da segurança pública e no apoio às forças de patrulhamento. “Nossa gestão tem trabalhado para oferecer mais segurança aos moradores de Poá. Essas apreensões demonstram a eficiência e o comprometimento das equipes da Guarda Civil Municipal no enfrentamento ao tráfico de drogas. Seguiremos investindo em estrutura, tecnologia e valorização dos nossos agentes para proteger cada vez mais a população poaense”, declarou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com atuação 24h por dia, GCM de Suzano amplia presença nas ruas e reforça combate à criminalidade
Polícia

Com atuação 24h por dia, GCM de Suzano amplia presença nas ruas e reforça combate à criminalidade

Jovem é preso após manter refém durante perseguição na Dutra em Santa Isabel
Polícia

Jovem é preso após manter refém durante perseguição na Dutra em Santa Isabel

Estabelecimento comercial pega fogo em Mogi
Incêndio

Estabelecimento comercial pega fogo em Mogi

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo
Polícia

Homicídios dolosos e estupros aumentam no estado de São Paulo

GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação
Polícia

GCM apreende 1,4 tonelada de fios furtados e prende dois por receptação

Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi
Polícia

Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi