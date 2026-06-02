Com atuação 24h por dia, GCM de Suzano amplia presença nas ruas e reforça combate à criminalidade

A segurança pública de Suzano funciona em regime permanente. Vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, equipes da Secretaria de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), atuam de forma constante para monitorar a cidade, atender ocorrências, fiscalizar irregularidades e combater a criminalidade em todas as regiões do município. O trabalho contínuo, aliado ao investimento em tecnologia, inteligência e presença ostensiva nas ruas, tem resultado em apreensões de mais de duas toneladas de drogas, recuperação de bens provenientes de crimes, combate a delitos ambientais e captura de procurados pela Justiça.

A presença da GCM nas ruas é complementada pelo monitoramento realizado pela Central de Segurança Integrada (CSI), que acompanha a movimentação da cidade em tempo real por meio de mais de 1,2 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos. O serviço opera de forma ininterrupta, auxiliando as equipes em campo, permitindo respostas rápidas às ocorrências e fortalecendo a sensação de segurança da população.

Nos últimos meses, por exemplo, o sistema inteligente Smart Suzano, equipado com tecnologia de reconhecimento facial, contribuiu diretamente para a captura de 61 procurados pela Justiça. A ferramenta realiza até 10,8 mil leituras faciais por hora e fortalece a integração entre a GCM, a Polícia Militar e demais forças de segurança que atuam no município.

Somente nas últimas semanas, as equipes municipais participaram de operações especiais, desarticularam pontos utilizados para armazenamento de entorpecentes, recuperaram bens provenientes de crimes, combateram delitos ambientais e auxiliaram na captura de procurados pela Justiça, consolidando uma atuação permanente em todas as regiões da cidade.

Entre as ações, a GCM promoveu o reforço do patrulhamento preventivo nos bairros Jardim Colorado, Parque Maria Helena, Cidade Boa Vista e Cidade Miguel Badra. A iniciativa contou com rondas ostensivas, posicionamento estratégico de viaturas e pontos de bloqueio em locais considerados sensíveis para a segurança pública.

As ações também foram fortalecidas por meio da participação da GCM na “Operação Impacto Grande Envergadura – Alto Tietê”, realizada em conjunto com a Polícia Militar e que reuniu 378 agentes de três batalhões da região. Durante a operação, uma equipe identificou uma “casa bomba” utilizada para armazenamento de entorpecentes no Jardim Colorado. No local, foram apreendidas 2.088 porções de drogas, entre cocaína, crack, maconha e lança-perfume.

Ainda no combate à criminalidade, a GCM recuperou uma retroescavadeira roubada durante atendimento de ocorrência na rodovia Índio Tibiriçá no último dia 18. O indivíduo, que confessou o crime no local, havia feito refém o segurança da empresa responsável pelo maquinário, sendo capturado e levado à Delegacia Central.

Outra ação de destaque ocorreu no Jardim Saúde, quando agentes municipais prenderam dois homens envolvidos em um esquema de receptação de materiais furtados. Na ocorrência, foi apreendida 1,4 tonelada de fios, entre cabos e cobre, já preparados para comercialização irregular.

A proteção ao meio ambiente também integra as atribuições da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Na última segunda-feira (01/06), o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) interrompeu um desmatamento irregular em uma área localizada na rua Coronel Humaitá, nas proximidades do Clube dos Oficiais. Durante a fiscalização, os agentes identificaram árvores já suprimidas em uma Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM). Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Investigações de Crimes contra o Meio Ambiente (DICMA), onde a ocorrência foi registrada. Com isso, os agentes conseguiram salvar centenas de árvores que poderiam ter sido cortadas pelos indivíduos.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados refletem o trabalho contínuo das equipes e os investimentos realizados pela administração municipal. “A população vê as viaturas circulando pelas ruas, mas existe uma estrutura que funciona sem parar. Temos equipes patrulhando bairros, atendendo ocorrências, monitorando por câmeras, fiscalizando denúncias e atuando em operações integradas durante 24 horas por dia, sete dias por semana. É um trabalho permanente, minuto a minuto, que tem gerado resultados concretos para a segurança da cidade e para a proteção da população”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o município seguirá investindo no fortalecimento das políticas públicas de segurança. “Temos trabalhado para oferecer uma cidade cada vez mais segura para quem vive, trabalha e circula por Suzano. Os investimentos em tecnologia, estrutura e valorização dos agentes refletem o compromisso da gestão com a proteção da população. Seguiremos ampliando as ações integradas, fortalecendo o monitoramento inteligente e garantindo que nossas forças de segurança tenham cada vez mais condições de atuar com eficiência em benefício dos suzanenses”, declarou.