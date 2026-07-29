Polícia Militar recupera caminhão roubado em depósito clandestino em Mogi

A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (28), um caminhão roubado que estava em um depósito clandestino no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Segundo a corporação, foi possível encontrar o veículo após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar e com o apoio do sinal de rastreamento.

No local, os agentes identificaram que o caminhão estava com placas diferentes das originais. Ao entrar no imóvel, foi constatado que depósito era usado clandestinamente para a ocultação e adulteração de veículos.

Durante a vistoria, foi encontrada a placa original do caminhão, confirmando que se tratava de um veículo roubado e com os sinais identificadores modificados. A proprietária do imóvel foi conduzida ao 4º Distrito Policial para prestar esclarecimentos, uma vez que a negociação do galpão não pôde ser comprovada no momento.