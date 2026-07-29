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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Acidente

Carro capota e atinge outro veículo na Índio Tibiriçá em Suzano

Ocorrência levou a interdição parcial de uma faixa por quase duas horas

29 julho 2026 - 09h43Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente ocorreu no quilômetro 62 da Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), na pista sentido leste, em SuzanoAcidente ocorreu no quilômetro 62 da Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), na pista sentido leste, em Suzano - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um carro capotou e atingiu outro veículo, nesta terça-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), na pista sentido leste, em Suzano. O motorista do carro capotado sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), houve interdição parcial, de uma faixa, sem registro de congestionamento. A ocorrência começou por volta das 17h30 e foi encerrada às 19h10.

Uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados ao local para prestar assistência.

 