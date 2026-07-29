Carro capota e atinge outro veículo na Índio Tibiriçá em Suzano

Um carro capotou e atingiu outro veículo, nesta terça-feira (28), no quilômetro 62 da Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031), na pista sentido leste, em Suzano. O motorista do carro capotado sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), houve interdição parcial, de uma faixa, sem registro de congestionamento. A ocorrência começou por volta das 17h30 e foi encerrada às 19h10.

Uma viatura de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados ao local para prestar assistência.